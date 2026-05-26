Vilnietė prašo visuomenės pagalbos: padėkite surasti vairuotoją, kuri partrenkė mergaitę ir paspruko

2026 m. gegužės 26 d. 17:56
Lrytas.lt
Viena sostinės gyventoja socialiniame tinkle „Facebook“ kreipėsi į visuomenę ir paprašė surasti vairuotoją, partrenkusią jos dukrą ir pasprukusią iš įvykio vietos.
„Sveiki, noriu paprašyti visų pagalbos ir bendruomeniškumo“, – socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Verkių, Baltupių, Jeruzalės, Santariškių mamos“ į visuomenė kreipėsi vilnietė.
Toliau ji rašo: „2026–05–26 apie 7:15 – 7:25 val. mano dukra, ėjo per Maumedžių gatvę į Rugių stotelę, netoli namo, adresu Ateities g. 5B. Tuo metu Maumedžiu gatve, važiavo automobilis link Ateities g. ir esant mano dukrai viduryje gatvės ją partrenkė.
Smūgis buvo į dešinį kūno šoną ir nubloškė ją į gatvės kelkraštį. Automobilis nesustojo, apvažiavo mano kelkraštyje gulinčią dukrą ir pabėgo iš įvykio vietos.
Dukra patyrė emocinį šoką, labai išsigando ir nepažiūrėjo numerio. Tik pamena, kad minėtą automobilį vairavo moteris. Kaip atrodė moteris įvardinti negali.
Vairuojamas automobilis buvo didelis, galimai džipas. Automobilis buvo tamsus, galimai juodos arba tamsiai mėlynos spalvos. (...) Pridedu vietos nuotraukas ir esu pažymėjusi konkrečiai, kurioje gatvės vietoje dukra pereidinėjo gatvę. Gal kažkas tuo laiku važiavote minėtu keliu? Būčiau dėkinga už, bet kokią informaciją. Kam nesunku pasidalinkite ir padėkite surasti pabėgusią moterį!“, – pagalbos paprašė vilnietė.
