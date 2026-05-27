Gatvėje pašaudyti sugalvoję trys nepilnamečiai klaipėdiečiai sulaukė policijos dėmesio

2026 m. gegužės 27 d. 08:52
Lrytas.lt
Klaipėdos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir ruošiasi apklausti tris nepilnamečius, sugalvojusius gatvėje pašaudyti iš pneumatinio pistoleto.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 26 d. apie 20 val. 15 min. Klaipėdoje, Laukininkų g., viešoje vietoje, pastebėti trys nepilnamečiai, kurie šaudė galimai iš orinio ginklo.
Įvykio vietoje pareigūnai sulaikė tris nepilnamečius (gimę 2010 m. ir 2011 m.), kuriems įteikti šaukimai į apklausą.
Pas nepilnamečius rastas ir paimtas orinis pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
