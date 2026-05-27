Maisto išvežiotojo krepšyje – labai didelis kiekis kvaišalų

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų spalio pradžioje Vilniuje, Kaišiadorių rajone ir kaltinamojo gyvenamojoje vietoje atliktų procesinių veiksmų metu pareigūnai rado bei paėmė daugiau kaip 7 kilogramus kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų – 3-CMC, 4-BMC ir narkotinės medžiagos – kokaino.
Tyrimo metu nustatyta, kad dalis minėtų medžiagų buvo laikomos kaltinamojo automobilyje. Kvaišalai buvo rasti kuprinėje, automobilio salone, maisto pristatymo krepšyje bei bagažinėje.
Manoma, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos buvo gabenamos iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, kur dalis jų, kaip įtariama, buvo palikta tolimesniam platinimui.
Susiję straipsniai
Indijos pilietis kaltinamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10-ties iki 15-os metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
NarkotikaiindasByla
Rodyti daugiau žymių