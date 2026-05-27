Po patyčių bangos pensininkas buvo brutaliai nužudytas: jauni kaimynai iš Prienų rajono netrukus išgirs nuosprendį

Prokuroras Vytautas Gataveckas dviem jauniems vyrams, kurie po nuolatinių patyčių ir smūgių bangos kaltinami Užuguosčio gyvenvietėje mirtinai sumušę savo 75 metų kaimyną, pasiūlė bausmes.
Subendrinus bausmes už ankstesnius nusikaltimus, 25 metų Gediminą Jagminą pasiūlyta įkalinti 11 metų ir 6 mėnesiams, o jo 30 metų bendrininką Dainių Mišeiką – 10 metų ir 1 mėnesį.
Brutalus išpuolis buvo surengtas 2025 metų rugpjūčio 30 dieną Užuguosčio kaime, kuriame gyveno auka ir abu kaltinamieji.
Pensininkas buvo rastas be gyvybės ženklų daugiabučio kieme.
Teisėsaugos pareigūnai sučiupo kraupiu nusikaltimu įtariamus G. Jagminą ir D. Mišeiką, kurie iki šiol yra suimti.
Kaltę verčia vienas kitam
V. Gataveckas naujienų portalui Lrytas tvirtino, jog prieš abu teisiamuosius yra surinkta pakankamai svarių įrodymų.
Tiesa, pastarieji kaltę neigia, ją versdami vienas kitam: kiekvienas per apklausą aiškino, jog nemušė aukos, tik stebėjo, kaip ji buvo daužoma.
Tačiau šie išvedžiojimai pareigūnų neįtikino.
Kaltinamieji žmogžudyste anksčiau ne po kartą buvo teisti. Jie gyveno nužudyto vyro kaimynystėje.
Auka kentė smūgius ir patyčias
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad pensininkas iki mirties su pertraukomis buvo mušamas kelias dienas – laiptinėje, daugiabučio kieme ir kitose vietose.
Pareigūnų duomenimis, praeidami pro šalį, smurtautojai iš to paties namo jį vis sumušdavo, iš jo tyčiodavosi – veikiausiai jautėsi nebaudžiami, nes vienišas garbaus amžiaus, silpnos sveikatos vyriškis nedrįsdavo kreiptis į teisėsaugą.
Smūgiai ir pažeminimai, panašu, tęsėsi – lemtingą dieną auka su smurto žymėmis buvo rasta gulinti daugiabučio kieme esančiame gėlyne.
Sumuštasis nepajėgė paeiti. Kaimynė, kieme sutikusi abu skriaudikus, paprašė jų padėti senuką pristatyti į jo būstą – moteris nežinojo, kad būtent jie, kaip įtariama, neseniai ir vartojo smurtą prieš tą patį vyrą.
Kūną paliko laiptinėje
Bylos duomenimis, nutempę pensininką į laiptinę, jiedu viduje pensininkui dar įspyrė į įvairias kūno vietas, ir paliko ten gulintį be gyvybės ženklų. Po paskutinių smūgių jis neteko sąmonės.
Kuomet namo gyventojai laiptinės aikštelėje, tarp 1 ir 2 aukštų aptiko auką, pastaroji jau buvo negyva.
Smurtinę mirtį nustatę teismo medicinos ekspertai suskaičiavo, jog senukui kumščiais ir kojomis buvo suduota mažiausiai 15 kartų.
Už nužudymą G. Jagminui ir D. Mišeikai gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
ŽmogžudystėPrienų rajonaspensininkas
Rodyti daugiau žymių