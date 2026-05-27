Policija aiškinasi, kas Vilniuje sumušė vyrą – prašo atpažinti smurtautoją

Šių metų balandžio 25 d. apie 12 val. 48 min. Vilniuje, Trakų g., vidiniame kieme, rastas sužalotas vyras, kuris buvo pristatytas į ligoninę.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, mob. tel. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.