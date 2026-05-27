Lietuvos dienaKriminalai

Policija aiškinasi, kas Vilniuje sumušė vyrą – prašo atpažinti smurtautoją

2026 m. gegužės 27 d. 14:30
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.).
Daugiau nuotraukų (1)
Šių metų balandžio 25 d. apie 12 val. 48 min. Vilniuje, Trakų g., vidiniame kieme, rastas sužalotas vyras, kuris buvo pristatytas į ligoninę.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, mob. tel. +370 646 32147, el. paštu daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
VilniusPolicijasumušimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.