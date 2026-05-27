Kaip jau skelbė Lrytas, antradienį gavus pranešimą apie gaisrą Riešės gimanzijoje (Vilniaus rajonas) ant kojų buvo sukeltos gausios gelbėtojų pajėgos, į įvykio vietą nuskubėjo policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Kilus gaisrui, iš pastato evakavosi 1 600 žmonių – mokinių ir mokyklos darbuotojų.
Mokiniais buvo evakuoti į gimnazijos stadioną, dalis jų kiek palaukę pradėjo skirstytis namo. Kiti liko laukti, nes evakuojantis visi jų daiktai pasiliko klasėse.
Riešės gimnazijoje kilo gaisras, evakuota 1 600 mokinių: vaizdai iš įvykio vietos
Tuo tarpu ugniagesiai pranešė, kad jiems atvykus mokyklos rūsyje degė ten sukrauti įvairūs daiktai. Rūsys buvo uždūmintas, todėl gelbėtojai viduje dirbo su specialiais kvėpavimo aparatais.
Maždaug po valandos gaisras buvo pilnai užgesintas, per incidentą niekas nenukentėjo.
„Reiktų pagirti tris personalo darbuotojus. Jų teigimu, gaisrą pastebėjo patalpose dirbusi valytoja, pasakė, kad rūksta dūmai. Trys vyriškiai organizavo... Du iš jų gaisrą gesino, o vienas skambino skubios pagalbos numeriu 112 ir pranešė apie nutikusį įvykį“, – užgesinui gaisrą portalui „Delfi“ sakė Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Pavalkis.
Trečiadienio rytą Policijos departamentas pranešė, kad gimnazija galėjo būti padegta.
„Gegužės 26 d. apie 13 val. 20 min. Vilniaus r., Riešės kaime, gimnazijoje, rūsyje esančiose pagalbinėse patalpose kilo gaisras, kurio metu apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas“, – rašoma policijos pranešime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
