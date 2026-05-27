Sėkminga diena sukčiams: viena sostinės viešoji įstaiga prarado ketvirtį milijono eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 26 d. Vilniaus apskrities VPK gautas viešosios įstaigos pranešimas, kad gegužės 26 d. pastebėta, kad iš dviejų įstaigos filialų sąskaitų į kitų žmonių sąskaitas neteisėtai pervesta 250 000 eurų.
Surinkta įvykio medžiaga.
Taip pat gegužės 26 d. į Jonavos r. PK kreipėsi vyras (gim. 1956 m.), kuris pareiškė, kad gegužės 13–19 d. Jonavoje, būnant namuose, jam kelis kartus skambino nepažįstami žmonės (bendravo lietuvių ir rusų kalbomis), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 25 324 eurus.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių