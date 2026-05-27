Lietuvos dienaKriminalai

Sėkminga diena sukčiams: viena sostinės viešoji įstaiga prarado ketvirtį milijono eurų

2026 m. gegužės 27 d. 08:59
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško sukčių, ištuštinusių dviejų viešosios įstaigos filialų sąskaitas ir susižėrusių ketvirtį milijono eurų. Didelį nuostolį apgautas sukčių patyrė ir vienas Jonavos gyventojas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 26 d. Vilniaus apskrities VPK gautas viešosios įstaigos pranešimas, kad gegužės 26 d. pastebėta, kad iš dviejų įstaigos filialų sąskaitų į kitų žmonių sąskaitas neteisėtai pervesta 250 000 eurų.
Surinkta įvykio medžiaga.
Taip pat gegužės 26 d. į Jonavos r. PK kreipėsi vyras (gim. 1956 m.), kuris pareiškė, kad gegužės 13–19 d. Jonavoje, būnant namuose, jam kelis kartus skambino nepažįstami žmonės (bendravo lietuvių ir rusų kalbomis), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 25 324 eurus.
Susiję straipsniai
Nuo sukčių nukentėjo du senyvi vilniečiai

Nuo sukčių nukentėjo du senyvi vilniečiai

Marijampolės apskrityje investuoti pasiūlęs sukčius iš vyro išviliojo 55 tūkst. eurų

Marijampolės apskrityje investuoti pasiūlęs sukčius iš vyro išviliojo 55 tūkst. eurų

Sukčiai sugalvojo naują masalą – vis aktyviau taikosi į tuos, kurie atsiėmė pensijų pinigus

Sukčiai sugalvojo naują masalą – vis aktyviau taikosi į tuos, kurie atsiėmė pensijų pinigus

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.