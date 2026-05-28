Apeliacinis teismas: kaltinamasis DHL siuntų padegimo byloje toliau turi būti laikomas suimtas

Generalinės prokuratūros skundą trečiadienį išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamojo suėmimas turi būti pratęstas dar trims mėnesiams.
Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs paleisti į laisvę du kaltinamuosius – 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą ir minėtą Rusijos pilietį E. Salmanovą.
Vietoje masažuoklių ir kosmetikos reikmenų – sprogstamieji užtaisai: grupė vyrų bendradarbiavo su Rusija
Generalinė prokuratūra su šiais teismo sprendimais nesutiko ir kreipėsi į Apeliacinį teismą.
Skundas dėl V Kovačo suėmimo teisme bus svarstomas pirmadienį.
Abu užsieniečiai laisvėje turėjo dėvėti apykojes, kiekvienas sumokėti po 30 tūkst. eurų užstatą ir registruotis policijoje.
Vilniaus apygardos teismas buvo įsitikinęs, kad 30 tūkst. eurų dydžio užstatai, šią kardomąją priemonę taikant kartu su kitomis švelnesnėmis už suėmimą kardomosiomis priemonėmis, gali leisti pasiekti įstatyme numatytus tikslus. Tačiau Apeliacinis teismas priėmė priešingą sprendimą.
Siuntos užsidegė
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
Pirmoji siunta, veikiama iš anksto užprogramuoto elektroninio laikmačio, detonavo ir užsidegė Leipcigo oro uoste ankstų liepos 20 d. rytą, prieš pat krovinio pakrovimą į jungiamojo skrydžio (Vilnius–Leipcigas–Jungtinė Karalystė) DHL krovininį lėktuvą.
Antroji siunta užsidegė liepos 21 d. naktį DPD krovininiame vilkike, važiavusiame per Lenkiją. Jungtinę Karalystę pasiekusi siunta Birmingeme esančiame DHL sandėlyje užsidegė dar maždaug po paros, taip pat nakties metu.
Ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus buvo nustatytas šių įrenginių sprogstamųjų-padegamųjų įrenginių mechanizmas ir įvertintas keltas pavojingumas.
Kaip teisme nurodė prokuroras Šarūnas Astrauskas, tyrimo metu surinkti duomenys rodo, jog siuntas su sprogstamaisiais užtaisais siuntę kaltinamieji įvykdė teroro aktą.
„Asmenys sugadino DHL ir DPD didelės vertės turtą, (...) sukėlė pavojų žmogaus gyvybei, sveikatai ir padarė teroristinį aktą“, – pažymėjo valstybės kaltintojas.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad kaltinamieji sprogstamuosius užtaisus slėpė siuntose, kuriose buvo pečių masažuokliai, kūno priežiūros priemonės.
Pagarsinus kaltinamąjį aktą, visi kaltinamieji byloje pareiškė nepripažįstantys savo kaltės.
Pasak pareigūnų, Vilniuje teisiami kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU).
