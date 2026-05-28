Lietuvos diena

Birštono savivaldybėje rasta naminės varykla, Šilutėje policijai įkliuvo naminės degtinės turėjęs vyras

2026 m. gegužės 28 d. 09:40
Lrytas.lt
Trečiadienį policija Birštono savivaldybėje rado naminės degtinės varyklą, o Šilutėje sulaikė penkis litrus naminės degtinės turėjusį vyrą.
Apie 15 val. 40 min. Birštono savivaldybėje, Pelėšiškių kaime, vyrui (gim. 1992 m.) priklausančios sodybos teritorijoje, buvo rastas naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo aparatas, 20 litrų naminių stiprių alkoholinių gėrimų, apie 400 litrų brogos.
Tą pačią dieną Šilutėje, Melioratorių alėjoje, policijai įkliuvo vyras, gim. 1979 m., kuris su savimi nešėsi 5 l talpos plastikinį butelį, pilną bespalvio skysčio turinčio specifinį naminės degtinės kvapą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
Birštono savivaldybėnaminė degtinėPolicija
