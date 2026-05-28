Lietuvos dienaKriminalai

Elektrėnų savivaldybėje sulaikomas girtas vyras į policininkus nukreipė ginklą

2026 m. gegužės 28 d. 08:15
Trečiadienį Elektrėnų savivaldybėje sulaikomas neblaivus vyras į policininkus nukreipė pistoletą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 18.52 val., Elektrėnų savivaldybėje, Pastrėvio kaime, namo kieme.
Policijos pareigūnams reaguojant į pranešimą apie galimai ketinantį nusižudyti asmenį, neblaivus (2,85 prom.) vyras (gim. 1987 m.) nukreipė pistoletą „Bersa Thunder 9Pro“ į Elektrėnų policijos komisariato pareigūnus.
Policijos vertinimu, tokiais veiksmais minėtas asmuo pasikėsino į pareigūnų sveikatą ir gyvybę. Vyras sulaikytas ir pervežtas į kliniką.
Susiję straipsniai
Marijampolėje girtas vyras priešino policijos pareigūnui

Marijampolėje girtas vyras priešino policijos pareigūnui

Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Per smurtautojo sulaikymą Panevėžio r. nukentėjo policijos pareigūnė

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
Elektrėnų savivaldybėginklasgirtumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.