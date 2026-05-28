Elektrėnų savivaldybėje sulaikomas girtas vyras į policininkus nukreipė ginklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 18.52 val., Elektrėnų savivaldybėje, Pastrėvio kaime, namo kieme.
Policijos pareigūnams reaguojant į pranešimą apie galimai ketinantį nusižudyti asmenį, neblaivus (2,85 prom.) vyras (gim. 1987 m.) nukreipė pistoletą „Bersa Thunder 9Pro“ į Elektrėnų policijos komisariato pareigūnus.
Policijos vertinimu, tokiais veiksmais minėtas asmuo pasikėsino į pareigūnų sveikatą ir gyvybę. Vyras sulaikytas ir pervežtas į kliniką.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
Elektrėnų savivaldybė
