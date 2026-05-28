Padegamųjų siuntų bylos liudytojas: mūsų „fūra“ užsidegė Lenkijoje

Ketvirtadienį į teismo salę atvyko arba buvo atvesti visi kaltinamieji byloje. Joje kaltinimai pateikti penkiems asmenims: Aleksandrui Šuranovui, Daniilui Jenciui, Vasilijui Kovačui, Vadymui Borsukui ir Eldarui Salmanovui. Kaltinamieji yra Ukrainos, Lietuvos ir Rusijos piliečiai.
Tiesa, A. Šuranovas teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu.
Dalis kaltinamųjų yra sulaikyti, kiti šiuo metu yra laisvėje. Tris kaltinamuosius į teismą atvedė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Vietoje masažuoklių ir kosmetikos reikmenų – sprogstamieji užtaisai: grupė vyrų bendradarbiavo su Rusija
Ketvirtadienį teisme parodymus davė keli liudytojai, dirbę su DPD siuntomis.
Liudytoja Jovita Mackevič pasakojo, kad maždaug prieš pusantrų metų, jai dirbant DPD kompanijoje, vyras atnešė siuntą. Moteris sakė, jog aiškiai nematė, ką vyras pakuoja, tačiau užsiminė, jog pastebėjo, kad tai buvo buteliukai.
„Mačiau, kad balti buteliai buvo, gal šampūnai ten kokie“, – sakė J. Mackevič.
Anot jos, siuntos tame skyriuje, kur ji dirbo, tikrinamos nebuvo.
„Tame punkte, kur aš buvau, jokios patikros nebuvo“, – aiškino liudytoja.
Tiesa, anot jos, siuntos galėjo būti patikrintos tik tais atvejais, jei keldavo įtarimų, ar siuntos pakuotė būdavo sugadinta.
Kitas liudytojas, DPD siuntų kompanijoje dirbęs Elvis Stefanovičius pasakojo, kad pas jį darbe buvo apsilankę Valstybės saugumo departamento pareigūnai, paprašę išsaugoti vaizdo įrašus.
Liudytojas teigė, jog iš pradžių siuntos nekėlė jokių įtarimų. Tačiau vėliau, vyro teigimu, jis sužinojo, kad Lenkijoje užsidegė vienas iš vilkikų, vežusių siuntą.
„Apie pasekmes sužinojau, kai mūsų „fūra“ užsidegė Lenkijoje“, – sakė E. Stefanovičius.
Siųstos siuntos su sprogstamaisiais užtaisais
Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai byloje yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šie asmenys, kaip rodo tyrimo duomenys, yra nusikaltimų tiesioginiai vykdytojai, užduočių tarpininkai. Dalis jų yra siejami su buvusia tarnyba Rusijoje – jie buvo minėtos valstybės karininkai.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas anksčiau sakė, kad minėtų nusikaltimų organizatoriai yra Rusijoje ir Lietuvos teisėsaugai kol kas nepasiekiami.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
Pirmoji siunta, veikiama iš anksto užprogramuoto elektroninio laikmačio, detonavo ir užsidegė Leipcigo oro uoste ankstų liepos 20 d. rytą, prieš pat krovinio pakrovimą į jungiamojo skrydžio (Vilnius-Leipcigas-Jungtinė Karalystė) DHL krovininį lėktuvą.
Antroji siunta užsidegė liepos 21 d. naktį DPD krovininiame vilkike, važiavusiame per Lenkiją. Jungtinę Karalystę pasiekusi siunta Birmingeme esančiame DHL sandėlyje užsidegė dar maždaug po paros, taip pat nakties metu.
Ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus buvo nustatytas šių įrenginių sprogstamųjų-padegamųjų įrenginių mechanizmas ir įvertintas keltas pavojingumas.
Visi kaltinamieji byloje kaltės nepripažįsta.
Byla atskirta nuo platesnio tyrimo dėl terorizmo
Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip 16 įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
Kaip skelbta, Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijos, veikdamos Eurojusto koordinuotoje jungtinėje tyrimo grupėje, sustabdė Europoje planuotus įgyvendinti išpuolius naudojant savaime užsiliepsnojančius siuntinius ir identifikavo nusikaltimus planavusius bei vykdžiusius asmenis.
Tarptautinio tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo asmenys, siejami ir turintys ryšių su Rusijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
