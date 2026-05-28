Pakruojyje ir Šiauliuose smurtą patyrė nepilnamečiai

Pareigūnams buvo pranešta, kad nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje pakruojietė, gim. 1994 m., smurtavo prieš nepilnametį, gim. 2018 m. Nukentėjusiajam medikų pagalbos neprireikė.
Taip pat buvo gautas pranešimas kad trečiadienį 14.50 val. Šiauliuose, Paukščių tak., namuose, vyras, gim. 1978 m., smurtavo prieš nepilnametį, gim. 2011 m.
Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.