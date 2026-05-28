Policija sulaikė sostinėje įvykdytais plėšimais įtartą vyrą

2026 m. gegužės 28 d. 10:08
Vilniaus apskrities policijos kriminalistai sulaikė vyrą, įtariamą sostinėje vykdytais plėšimais. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Ikiteisminio tyrimo metu 2026 m. gegužės 19 d. Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai sulaikė vyrą (gim. 1980 m.), įtariamą plėšimais Justiniškėse, Žirmūnuose ir Šeškinėje.
Tyrimo duomenimis, įtariamasis stebėdavo prie parduotuvių įrengtuose bankomatuose pinigus besiimančias senyvo amžiaus moteris.
Nukentėjusiosioms išsigryninus pinigus, vyras jas sekdavo iki gyvenamosios vietos ar atokesnių vietų, kur, pasirinkęs tinkamą momentą, prieidavo iš nugaros ir, panaudodamas fizinį smurtą bei atimdamas galimybę priešintis, pagrobdavo pinigines su pinigais, mokėjimo kortelėmis ir kitais vertingais daiktais.

Pareigūnų surinktais duomenimis, nusikalstamos veikos buvo vykdomos skirtinguose sostinės rajonuose, siekiant apsunkinti įtariamojo nustatymą.
Atliekant intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus ir analizuojant tyrimui reikšmingą informaciją, pareigūnams pavyko nustatyti įtariamojo tapatybę bei jį sulaikyti.
Nustatyta, kad sulaikytasis anksčiau jau buvo teistas už analogiško pobūdžio nusikalstamas veikas.
Įtariamajam įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl trijų nusikalstamų veikų padarymo.
Pareigūnai tęsia ikiteisminio tyrimo veiksmus ir analizuoja turimus duomenis, siekdami nustatyti, ar šis asmuo negalėjo įvykdyti ir daugiau panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų.
Teismas, įvertinęs įtariamąjį charakterizuojančius duomenis bei galimai padarytų nusikalstamų veikų sistemiškumą ir pavojingumą, skyrė jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus miesto pirmasis policijos komisariatas, jį organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė.
