Sukčiai iš dviejų žmonių išviliojo 49 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 28 d. 08:26
Iš dviejų žmonių Vilniuje ir Šilalės rajone sukčiai išviliojo 49 tūkst. eurų.
Šilalės rajono gyventojas nukentėjo, kai sumanė investuoti kriptovaliutų investavimo platformoje.
Trečiadienį į Šilalės rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1964 m.).
Jis pareiškė, kad laikotarpiu nuo kovo 10 d. iki gegužės 27 d. Šilalės r., kriptovaliutų investavimo platformoje tariamai investavus pinigus, iš jo apgaulės būdu išviliota 30 tūkst. eurų.

Tuo metu Vilniuje nuo sukčių nukentėjo 71 metų moteris.
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį Vilniuje, Vytauto gatvėje, namuose, moteriai (gim. 1955 m.) bandant prisijungti prie banko internetinės bankininkystės puslapio ir suvedus autentifikacijos kodus, nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
sukčiaiŠilalės rajonasVilnius
