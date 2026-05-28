Sukčiai iš dviejų žmonių išviliojo 49 tūkst. eurų

Šilalės rajono gyventojas nukentėjo, kai sumanė investuoti kriptovaliutų investavimo platformoje.
Trečiadienį į Šilalės rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1964 m.).
Jis pareiškė, kad laikotarpiu nuo kovo 10 d. iki gegužės 27 d. Šilalės r., kriptovaliutų investavimo platformoje tariamai investavus pinigus, iš jo apgaulės būdu išviliota 30 tūkst. eurų.
Tuo metu Vilniuje nuo sukčių nukentėjo 71 metų moteris.
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį Vilniuje, Vytauto gatvėje, namuose, moteriai (gim. 1955 m.) bandant prisijungti prie banko internetinės bankininkystės puslapio ir suvedus autentifikacijos kodus, nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
