Lietuvos dienaKriminalai

Blaivi pasienietė namuose prilupo vyrą

2026 m. gegužės 29 d. 08:42
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi smurto artimoje aplinkoje atvejį, kuomet namuose smurtavo blaivi pasienietė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 28 d. apie 11 val. Vilniuje, Pelesos g., namuose, konflikto metu, VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnė (gimusi 1997 m.) sukėlė fizinį skausmą vyrui (gim. 1993 m.). Kaip praneša policija, pareigūnė buvo ne tarnybos metu ir blaivi.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojepasieniečiaiVilnius

