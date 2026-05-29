Lietuvos dienaKriminalai

Du vairuotojai Šilutėje ir Klaipėdos r. pareigūnams bruko vairuotojo pažymėjimo klastotes

2026 m. gegužės 29 d. 10:34
Lrytas.lt
Šilutės ir Klaipėdos policijos pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus vairuotojams, kurie sustabdyti pareigūnams rodė vairuotojo pažymėjimo klastotes.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, gegužės 28 apie 17 val. 35 min. Šilutėje, Rusnės g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „Volkswagen Sharan“, kurį vairavo vyras (gim. 1974 m.).
Pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, vyras pateikė galimai netikrą vairuotojo pažymėjimą. 
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad taip pat gegužės 28 d. apie 18 val. 10 min. Klaipėdos r., Aukštkiemių kaime, sustabdyto automobilio „Volkswagen Golf“ vairuotojas (gim. 2006 m.) pateikė policijos pareigūnui, kaip įtariama, suklastotą vairuotojo pažymėjimą.
Susiję straipsniai
Prieglobsčio prašytojas iš Moldovos pasieniečiams pateikė netikrus dokumentus – vyras atsidūrė už grotų

Prieglobsčio prašytojas iš Moldovos pasieniečiams pateikė netikrus dokumentus – vyras atsidūrė už grotų

Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis uzbekas naudojosi padirbtu vairuotojo pažymėjimu

Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis uzbekas naudojosi padirbtu vairuotojo pažymėjimu

Pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui, rusas nusipirko kitą

Pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui, rusas nusipirko kitą

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagamino netikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba suklastojo tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
klastotėvairuotojo pažymėjimasŠilutė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.