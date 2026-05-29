Du vairuotojai Šilutėje ir Klaipėdos r. pareigūnams bruko vairuotojo pažymėjimo klastotes

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, gegužės 28 apie 17 val. 35 min. Šilutėje, Rusnės g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „Volkswagen Sharan“, kurį vairavo vyras (gim. 1974 m.).
Pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, vyras pateikė galimai netikrą vairuotojo pažymėjimą.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad taip pat gegužės 28 d. apie 18 val. 10 min. Klaipėdos r., Aukštkiemių kaime, sustabdyto automobilio „Volkswagen Golf“ vairuotojas (gim. 2006 m.) pateikė policijos pareigūnui, kaip įtariama, suklastotą vairuotojo pažymėjimą.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagamino netikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba suklastojo tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
