Girtas klaipėdietis neteisėtai laikomu pistoletu grasino moteriai

2026 m. gegužės 29 d. 08:59
Klaipėdos policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris neteisėtai laikomu pistoletu grasino moteriai.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 28 d. apie 16 val. 46 min. Klaipėdoje, Zauerveino g., daugiabučio namo koridoriuje, girtas (1,93 prom.) vyras (gim. 1954 m.) neteisėtai laikomu pistoletu „Blow magnum F92“ grasino moteriai (gimusi 1969 m.).
Įtariamasis nuginkluotas, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir grasinimo nužudyti.
Kaune rastas senovinis pistoletas – ginklas perduotas policijai

Anykščių r. sodyboje rastas neteisėtai laikytas medžioklinis šautuvas

Telšių rajone, užgesinus gaisrą, buvusiame garaže rastas ginklas

Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
