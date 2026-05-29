Girtas klaipėdietis neteisėtai laikomu pistoletu grasino moteriai

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 28 d. apie 16 val. 46 min. Klaipėdoje, Zauerveino g., daugiabučio namo koridoriuje, girtas (1,93 prom.) vyras (gim. 1954 m.) neteisėtai laikomu pistoletu „Blow magnum F92“ grasino moteriai (gimusi 1969 m.).
Įtariamasis nuginkluotas, sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
