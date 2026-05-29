Lietuvos dienaKriminalai

Kaune bandyta sudeginti „Porsche Panamera“ – nusikaltimą užfiksavo vaizdo kameros

2026 m. gegužės 29 d. 08:36
Lrytas.lt
Kauno policija ieško piktadarių, bandžiusių sudeginti automobilį „Porsche Panamera“, stovėjusį greta autoserviso. Nusikaltimą užfiksavo vaizdo kameros, gaisras nespėjo išplisti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 29 d. apie 0 val. 3 min. Kaune, Perlojos g., automobilių serviso teritorijoje, automobilyje „Porsche Panamera Turbo S“ (pagamintas 2015 m.) kilo gaisras, kurio metu apdegė automobilio salonas ir keleivio pusės durelės.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas. 
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad ugniagesiai apie padegimą informuoti maždaug 0 val. 09 min. Buvo gautas liudininko pranešimas, kad per kameras matė, kaip padegtas autoserviso kieme stovintis automobilis, buvo liepsna.
Susiję straipsniai
Marijampolėje ligoninėje girtas vyras padegė čiužinį

Marijampolėje ligoninėje girtas vyras padegė čiužinį

Linkuvoje padegėjo taikiniu tapo namas, Klaipėdoje – daugiabučio patalpa

Linkuvoje padegėjo taikiniu tapo namas, Klaipėdoje – daugiabučio patalpa

Detektyvas dėl įtariamo padegimo Riešės gimnazijoje: direktorė atskleidė, ką užfiksavo vaizdo kameros

Detektyvas dėl įtariamo padegimo Riešės gimnazijoje: direktorė atskleidė, ką užfiksavo vaizdo kameros

Atvykus ugniagesiams, autoserviso aikštelėje iš automobilio „Porsche Panamera“ rūko dūmai. Atidarius automobilio duris, dūmai išsisklaidė, ugnis buvo užgesusi. Per incidentą apdegė prietaisų skydelis ir lubos, aprūko salonas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKaunasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.