Kaune bandyta sudeginti „Porsche Panamera“ – nusikaltimą užfiksavo vaizdo kameros

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 29 d. apie 0 val. 3 min. Kaune, Perlojos g., automobilių serviso teritorijoje, automobilyje „Porsche Panamera Turbo S“ (pagamintas 2015 m.) kilo gaisras, kurio metu apdegė automobilio salonas ir keleivio pusės durelės.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad ugniagesiai apie padegimą informuoti maždaug 0 val. 09 min. Buvo gautas liudininko pranešimas, kad per kameras matė, kaip padegtas autoserviso kieme stovintis automobilis, buvo liepsna.
Atvykus ugniagesiams, autoserviso aikštelėje iš automobilio „Porsche Panamera“ rūko dūmai. Atidarius automobilio duris, dūmai išsisklaidė, ugnis buvo užgesusi. Per incidentą apdegė prietaisų skydelis ir lubos, aprūko salonas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
