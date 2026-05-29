Panevėžyje padegtas bendrabučio kambarys, įtariamasis atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 29 d. apie 1 val. 35 min. Panevėžyje, Danutės g., bendrabučio kambaryje kilo gaisras, kurio metu apdegė kambaryje esantys daiktai, aprūko koridoriaus sienos ir lubos.
Įtariamasis padegimu (gim. 2006 m.) paguldytas į ligoninę.
Nuostolis nustatinėjamas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad bute degė 2 lovos ir spintelė, išdužo stiklo paketas, apdegė palangė.
Pasklidus dūmams, iš bendrabučio į lauką išėjo 35 gyventojai, nukentėjusių nefiksuota
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunakinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
