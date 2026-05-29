Šiurpios žmogžudystės byloje padėtas taškas: auką kraujo klane palikęs kaunietis į laisvę neištrūko

Žudikas kalėjime turės praleisti 9 metus. Nusikaltimas buvo ypatingai brutalus – auka po išpuolio peiliu rasta kraujo klane.
Skunde buvo prašoma panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.
„Atrankos teisėjų kolegija šį skundą atsisakė priimti, nenustačius kasacijos pagrindų“, – naujienų portalą Lrytas ketvirtadienį informavo Aukščiausiojo teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Susiję straipsniai
Mirė ligoninėje, neatgavęs samonės
Prokuratūros tvirtinimu, anksčiau už grasinimus nužudyti ir kitus nusikaltimus teistas V. Tereščenka privačiame name Žaliakalnio mikrorajone, Č. Sasnausko gatvėje įsiplieskus konfliktui dūrė peiliu savo 39 metų draugui į šlaunį.
Pastarasis nukraujavęs po kelių valandų mirė Kauno klinikose, taip ir neatgavęs sąmonės.
Nusikaltimas buvo įvykdytas 2023 metų spalio 15-osios popietę.
Išgertuvės vyko iš pažiūros tvarkingo namo dalyje, kurioje gyveno V. Tereščenka, o smurto auka tapo jo svečias.
Svaigalais tuo metu vaišinosi ir daugiau žmonių – vienai moteriai taip pat buvo pareikšti įtarimai, bet vėliau ji pripažinta liudytoja.
Po smūgio peiliu pasipylus kraujui, buvo iškviesta greitoji pagalba.
Atvykę medikai kambaryje išvydo kraujo klanus: sužeistasis buvo praradęs sąmonę, pulsas – visiškai nukritęs. Paaiškėjo, kad jam buvo smarkiai pažeista kraujagyslė.
Įrodymus pripažino svariais
V. Tereščenkai po nužudymo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,19 prom.).
Vykstant ikiteisminiam tyrimui, įtariamasis išsamių parodymų nedavė, tačiau tvirtino nežudęs draugo.
Kauno apygardos teismas pripažino svariais prieš V. Tereščenką surinktus įrodymus, ir skyrė jam 9 metų kalėjimo bausmę.
Nors bausmė buvo švelnesnė už vidurkį, smurtautojas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, kuris skundą atmetė.
Aukščiausiajam teismui atsisakius priimti V. Tereščenkos skundą, liko galioti nuosprendis, kurį priėmė Kauno teisėjai.
Iki pat proceso pabaigos žudikas buvo suimtas – belangėje jis gali likti iki 2032 metų.
ŽmogžudystėKaunaspeilis
Rodyti daugiau žymių