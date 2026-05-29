Vilniaus policija prašo pagalbos atpažįstant šį vyrą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Šių metų gegužės 25 d. apie 16 val. 32 min. Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Didžiųjų Gulbinų kaime, miškelyje prie Gulbino ežero, nenustatytos tapatybės vyras sukėlė fizinį skausmą dviems nepilnamečius (gimę 2011 m.).
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius užfiksuotą vyrą, ar turinčius vertingos informacijos ikiteisminiam tyrimui, prašytume apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, el. paštu katrina.orlovskaja@policija.lt, tel. +370 672 01783, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.