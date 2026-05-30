Lietuvos dienaKriminalai

Kalvarijos savivaldybėje ūkiniame pastate rasta galimai naminės degtinės

2026 m. gegužės 30 d. 09:00
Kalvarijos savivaldybėje penktadienį ūkiniame pastate rasta galimai naminės degtinės, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. Kalvarijos savivaldybėje vyrui (gim. 1967 m.) priklausančiame ūkiniame pastate rasta apie 40 litrų skysčio, turinčio naminės degtinės kvapą, apie 560 litrų raugo ir aparatas naminei degtinei gaminti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
naminė degtinėKalvarijos savivaldybėPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.