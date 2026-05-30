Kalvarijos savivaldybėje ūkiniame pastate rasta galimai naminės degtinės

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. Kalvarijos savivaldybėje vyrui (gim. 1967 m.) priklausančiame ūkiniame pastate rasta apie 40 litrų skysčio, turinčio naminės degtinės kvapą, apie 560 litrų raugo ir aparatas naminei degtinei gaminti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
