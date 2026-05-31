Alytaus rajone siautėjo neblaivi nepilnametė – priešinosi policijos pareigūnei

2026 m. gegužės 31 d. 10:47
Sekmadienio naktį gautas pranešimas, kad Alytaus rajone, Krokialaukio miestelyje, neadekvačiai elgiasi nepilnametė.
Policijos teigimu, 2011 m. gimimo nepilnametė rėkavo ir spardė automobilius.
Sulaikymo metu nepilnametė pasipriešino Alytaus apskrities pareigūnei, kuri šiuo metu, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Nepilnametė buvo neblaivi – fiksuotas 1,81 prom. girtumas.
Ji perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams.
Medžiaga surinkta pagal baudžiamojo kodekso (BK) 286 straipsnį, kuris numato atsakomybę už pasipriešinimą valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
