Alytaus rajone siautėjo neblaivi nepilnametė – priešinosi policijos pareigūnei

Policijos teigimu, 2011 m. gimimo nepilnametė rėkavo ir spardė automobilius.
Sulaikymo metu nepilnametė pasipriešino Alytaus apskrities pareigūnei, kuri šiuo metu, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Nepilnametė buvo neblaivi – fiksuotas 1,81 prom. girtumas.
Ji perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams.
Medžiaga surinkta pagal baudžiamojo kodekso (BK) 286 straipsnį, kuris numato atsakomybę už pasipriešinimą valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Alytaus rajonasnepilnametėpasipriešinimas pareigūnui
Rodyti daugiau žymių