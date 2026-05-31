Galvosūkis teismams: advokato padėjėjas vienoje byloje nuteistas, kitoje pripažintas nukentėjusiuoju

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo H. Ratauto bylą, kurioje jis nuteistas dėl korupcijos. Jo advokatas Gintaras Dabkevičius į teismo posėdį atsinešė kaltinamąjį aktą iš kitos bylos ir ragino LAT teisėjus šį dokumentą vertinti bendrame kontekste su jų nagrinėjamos bylos medžiaga.
Gynėjo teigimu, minėtas kaltinamasis aktas yra iš Kauno apylinkės teismui perduotos bylos, kurioje Tomui G. pareikšti kaltinimai dėl savavaldžiavimo, o H. Ratautas šioje byloje pripažintas nukentėjusiuoju.
Pasak advokato G. Dabkevičiaus, minėtas Tomas G. yra liudytojas LAT nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje dėl prekybos poveikiu.
Kauno apylinkės teismui perduotoje byloje bus nagrinėjamos aplinkybės, kuomet buvo reikalaujama, kad H. Ratautas nepagrįstai mokėtų pinigus, taip pat buvo išsakomi grasinimai – grasinta ir koviniu šunimi.
Pasak advokato, jo kliento buvo reikalaujama grąžinti pinigus, priešingu atveju bus kreiptasi į Specialųjų tyrimų tarnybą (STT).
Advokato minėtas kaltinamasis aktas buvo pateiktas LAT teisėjams ir prekybos poveikiu bylos prokurorui Dariui Stankevičiui.
„Čia minima 2021 metų liepa, o šioje byloje yra 2023 metai, nesudaro pagrindo nagrinėti su šios bylos aplinkybėmis. Kauno apylinkės teismas išspręs nagrinėdamas bylą. Prašymą prijungti kaltinamąjį aktą iš kitos bylos prašau atmesti“, – sakė prokuroras.
Advokato pateikto kaltinamojo akto LAT trijų teisėjų kolegija nusprendė prie H. Ratauto prekybos poveikiu bylos nepridėti.
„Datos neatitinka, jeigu yra kaltinamasis aktas, tai dar nereiškia, kad asmuo yra padaręs nusikalstamą veiką. Aukščiausiasis Teismas įrodymų netiria“, – sakė teisėjas Alenas Piesliakas.
Civilinėje byloje norėta paveikti teisėją
Pernai lapkritį Kauno apygardos teismas tenkino prokuroro apeliacinį skundą ir pripažino advokato padėjėją H. Ratautą kaltu dėl prekybos poveikiu. Pirmosios instancijos teismas jį buvo išteisinęs visiškai.
Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda bei baudžiamojo poveikio priemonė – H. Ratautui trejiems metams atimta teisė užsiimti advokato padėjėjo veikla, pranešė prokuratūra.
Kaune dirbęs teisininkas H. Ratautas nuteistas už tai, kad savo klientams už kyšį pažadėjo paveikti teisėją, kad jų atžvilgiu priimtų palankų teismo sprendimą civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2023 m. kovą, gavus dviejų asmenų pareiškimus. Asmenys nurodė, kad advokato padėjėjas už 2 tūkst. eurų kyšį pažadėjo paveikti Kauno apylinkės teismo teisėją dėl palankaus sprendimo civilinėje byloje priėmimo.
Ikiteisminio tyrimo metu poveikio minėtam teisėjui faktas nustatytas nebuvo, taip pat teisme nebuvo priimtas ir pareiškėjams palankus sprendimas. Ginčas civilinėje byloje vyko dėl 16 tūkst. eurų priteisimo.
Ikiteisminio tyrimo metu pranešimai apie įtarimus buvo įteikti ir pareiškėjams, tačiau jiems pripažinus kaltę, nuo baudžiamosios atsakomybės asmenys buvo atleisti pagal laidavimą.
H. Ratautas prašė LAT palikti jam galioti jam paskelbtą išteisinamąjį nuosprendį.
„Nėra tiesioginių duomenų, kad būtų pažadėta perduoti kyšį konkrečiam teisėjui. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Abejonės turėjo būti aiškinamos kaltinamojo naudai. Dviprasmės frazės buvo laikomos korupcinio susitarimo įrodymu“, – sakė H. Ratautas.
LAT teisėjų kolegija savo verdiktą skelbs birželio pradžioje.
