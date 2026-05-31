Girti vairuotojai kėlė sumaištį Vilniaus apskrityje – į areštinę buvo patupdyti septyni kelių gaideliai

Apie 7 val. Vilniuje, L. Sapiegos gatvėje, automobilis „Toyota Yaris“, vairuojamas neblaivios (1,80 prom.) moters (gim. 1991 m.), nesuvaldytas apsivertė.
14 val. 9 min. Vilniaus rajone, Terašiškių kaime, neblaivus (2,81 prom.) vyras (gim. 1975 m.) vairavo automobilį „Audi A4“.
16 val. 5 min. Trakų rajone, Varlių kaime, automobilis „Citroen C4“, vairuojamas neblaivaus (2,72 prom.) vyro (gim. 1974 m.), kliudė automobilį „Nissan“.
19 val. 40 min. Šalčininkų rajone, Dainavos kaime, automobilis „Honda Civic“, vairuojamas neblaivaus (1,84 prom.) vyro (gim. 2002 m.), nesuvaldytas apvirto.
21 val. 54 min. Vilniuje, Priegliaus gatvėje, neblaivus (2,52 prom.) vyras (gim. 1978 m.) vairavo automobilį „VW Touareg“.
22 val. 1 min. Vilniaus rajone, Skaidiškių miestelyje, Rudaminos gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „VW Golf“, vairuojamas vyro, kliudė automobilį „Toyota Avensis“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilio „VW Golf“ vairuotojui (gim. 2005 m.) nustatyta 1,89 prom.
22 val. 15 min. Vilniuje, Kalvarijų g., automobilis VW, vairuojamas neblaivaus (2,02 prom.) vyro (gim. 1986 m.), susidūrė su automobiliu „Toyota RAV4“.
Visi policijai įkliuvę girti vairuotojai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vairutojai neteks ir automobilių, kuriuos jie būdami girti vairavo – taip numato įstatymas.
