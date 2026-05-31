Ignalinos ir Anykščių rajonuose siautėjo padegėjai

7.30 val. Ignalinos rajone, Kazitiškio seniūnijoje, sodybos teritorijoje, įtariama, buvo padegti įvairūs daiktai, nuo kurių užsidegė ir namelio laiptų pakopa. Padaryta apie 400 eurų turtinė žala.
Apie 21.00 val. Anykščių rajone, Anykščių seniūnijoje, neblaivus (1,90 prom.) vyras (gim. 2000 m.), įtariama, padegė gyvenamojo namo vidų.
Padaryta žala nustatinėjama.
Vyras perduotas sveikatos priežiūros specialistams.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėti ikiteisminiai tyrimai.
