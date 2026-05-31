Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje pavogtas elektrinis kalnų dviratis – žala siekia 3 000 eurų

2026 m. gegužės 31 d. 09:19
Lrytas.lt
Šeštadienį policijai buvo pranešta apie elektrinio kalnų dviračio vagystę Vilniuje.
Dviratis „Scott Strike eride 930“ laikotarpiu nuo 16 val. iki 20 val. buvo pavogtas iš Upės gatvės dviračių stovėjimo aikštelės.
Dėl vagystės patirta žala siekia 3 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
