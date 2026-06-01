Du vyrai už brangaus automobilio vagystę nuteisti pagrįstai

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2024 metų rugpjūčio naktį nuteistieji pagrobė didelės vertės – 21 tūkst. 200 eurų kainuojantį automobilį „Toyota C-HR“.
Nustatyta, kad vyrai jį pavogė iš anksto susitarę ir veikdami bendrai, panaudodami elektroninį prietaisą, skirtą avariniam automobilių atrakinimui ir užvedimui.
Tyrimo duomenimis, transporto priemonė buvo pagrobta Druskininkuose, o vėliau nuvairuota į miško masyvą Alytaus rajono savivaldybėje. Automobilį nugabenus į mišką, vyrai buvo sulaikyti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų.
Jaunas lietuvis Lenkijoje sučiuptas su vogtu „Lexus" automobiliu: bėgęs nuo policijos slėpėsi miške
Teismas, išnagrinėjęs nuteistųjų apeliacinius skundus, juos atmetė ir paliko galioti 2025 m. gruodį priimtą Alytaus apylinkės teismo apkaltinamąjį nuosprendį.
Juo abu asmenys pripažinti kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. L. S. skirta 2 metų 3 mėnesių, o A. Z. – 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Iš dalies buvo tenkintas pavogto automobilio savininkės pareikštas civilinis ieškinys ir iš nuteistųjų priteista daugiau nei 2 tūkst. eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras Antanas Baranauskas, tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Kauno apygardos teismo 2026 m. gegužės 28 d. nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.