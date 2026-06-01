Į lėktuvą Vilniuje neįleistas girtas vyras pasirodžius pareigūnams galutinai pasiuto – teko versti ant žemės ir rakinti antrankiais

Pirminiais duomenimis, į Stokholmą ketinęs vykti pilietis nebuvo įleistas į skrydį dėl galimo girtumo. Nuo vyro sklido stiprus alkoholio kvapas, o jo elgesys kėlė susirūpinimą oro uosto darbuotojams.
Į pagalbą atvykusiems pasieniečiams keleivis pateikė asmens dokumentą, tačiau ir toliau elgėsi agresyviai. Girdint aplinkiniams, jis vartojo necenzūrinius žodžius, įžeidinėjo aviacinio saugumo darbuotojus ir trikdė viešąją tvarką.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, nedelsiant buvo iškviesti policijos pareigūnai. Bandant vyrą išvesti iš oro uosto terminalo, jo elgesys tapo dar agresyvesnis – vyras garsiai šaukė, keikėsi, įžeidinėjo pareigūnus ir nevykdė teisėtų jų reikalavimų.
Susiję straipsniai
Dėl tokio keleivio elgesio buvo panaudoti imtynių veiksmai ir pažeidėjui uždėti antrankiai.
Po sulaikymo vyras perduotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams tolesniems procesiniams veiksmams atlikti.
sulaikymasVilniaus oro uostasgirtas vyras
Rodyti daugiau žymių