Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai išaiškino galimą fentanilio platinimo tinklą – tyrime jau 16 įtariamųjų

2026 m. birželio 1 d. 10:29
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdyba, 2025 m. spalio mėnesį pradėjusi ikiteisminį tyrimą, surinko duomenų apie galimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų – fentanilio – platinimą Vilniaus apskrityje.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas įtarus, kad Vilniaus miesto gyventojas, anksčiau ne kartą teistas ir atlikęs laisvės atėmimo bausmę, įsigydavo narkotines medžiagas Vilniaus rajone, o vėliau jas dalimis platindavo asmenims, susijusiems su įkalinimo įstaigomis.
Ikiteisminio tyrimo metu byla išsiplėtė – šiuo metu joje jau yra 16 įtariamųjų. Tyrimas atliekamas dėl 16 nusikalstamų veikų pagal šiuos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius: LR BK 259 straipsnio 1 dalį, LR BK 309 straipsnio 2 dalį, LR BK 214 straipsnio 1 dalį, LR BK 302 straipsnio 1 dalį, LR BK 260 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.
Tyrimo metu atliekant kratas Šalčininkuose kartu su narkotinėmis medžiagomis taip pat rasta ir paimta 9 400 vienetų kontrabandinių cigarečių. Ši medžiaga bus perduota tolesniam tyrimui policijai.
Tyrimo metu suimti penki asmenys. Įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl narkotinių medžiagų platinimo.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimas tęsiamas.
