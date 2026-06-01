Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys

2026 m. birželio 1 d. 08:02
Panevėžyje sekmadienio rytą policijai įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs karys.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai apie 8.13 val. Laisvės alėjoje sustabdė automobilį „Opel Mokka“, kurį, kaip paaiškėjo, vairavo ne tarnybos metu neblaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2002 metais.
Kariui nustatytas lengvas girtumas – 0,70 prom.
Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
Panevėžyskarysgirtas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.