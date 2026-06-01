Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai apie 8.13 val. Laisvės alėjoje sustabdė automobilį „Opel Mokka“, kurį, kaip paaiškėjo, vairavo ne tarnybos metu neblaivus Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2002 metais.
Kariui nustatytas lengvas girtumas – 0,70 prom.
Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
