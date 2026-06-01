Pasieniečiai Klaipėdoje sulaikė latvijos piliečius su ką tik Švedijoje pavogtu motociklu BMW

2026 m. birželio 1 d. 18:17
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Klaipėdos jūrų uoste pasieniečiai sulaikė du Latvijos piliečius, kurie iš Švedijos atvykę mikroautobusu gabeno vos prieš dieną šios šalies teisėsaugos ieškomu paskelbtą motociklą „BMW R 1250 GS“.
Penktadienį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai patikrino keltu iš Švedijos atgabentą automobilį „Opel Vivaro“. Latviškais valstybinio numerio ženklais pažymėtą transporto priemonę vairavo 55-erių Latvijos pilietis, kartu vyko ir 54-erių jo tautietis. Mikroautobusu kaimyninės šalies gyventojai gabeno motociklą „BMW R 1250 GS“.
Nuolatinė dokumentų kontrolė vykstant Šengeno vidaus reisais nėra vykdoma, tačiau pasieniečiai, remdamiesi rizikos vertinimu, turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį ar transporto priemonę.
Pareigūnams įtarimų sukėlė mikroautobusu gabenamas motociklas, kuris buvo be valstybinių numerio ženklų. Patikrinus duomenų bazes nustatyta, kad šios transporto priemonės paiešką vos prieš dieną buvo paskelbę Švedijos teisėsaugos pareigūnai.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už tokią nusikalstamą veiką latviams gresia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos sulaikytieji paleisti, jiems paskyrus kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Automobilis ir motociklas laikinai saugomi Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
