„Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojame apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policija prašo mokyklų administracijų tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą, o gyventojų išlikti budriems.
Jei kyla bet kokių klausimų, policija ragina konsultuotis policijos informacijos telefonu +370 700 60 000“, – pranešė Policijos departamentas.
Melagingus pranešimus apie sprogmenis mokyklose laiko psichologiniu instrumentu: atsakė, kur kyla problema
Apie egzamino metu pasipylusius grasinimus pranešė ir Nacionalinė švietimo agentūra.
„Šiandien, vykstant lietuvių kalbos ir literatūros VBE antrai daliai, gauti el. laiškai apie galimus grasinimus.
Susiję straipsniai
Lietuvos policija tikrina ir analizuoją turimą informaciją, tačiau kol kas REALIOS GRĖSMĖS NEĮŽVELGIAMA, mokiniai yra saugūs ir tęsia egzaminą įprastai.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Dėkojame Lietuvos policijai už operatyvumą.
Nacionalinė švietimo agentūra kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasiruošusi įvairiems scenarijams sesijos metu, jog užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą“, – sakoma Nacionalinė švietimo agentūros pranešime.
Kauno policija sulaukė 11 pranešimų
Apie Kauno mokyklas pasiekusius grasinimus pranešė ir portalas „Kas vyksta Kaune“.
„Apie 70 mokyklų gavo pranešimus, kad užminuotos Kauno ir Kauno raj. mokyklos. Šiuo metu mokyklose vyksta vaikų evakuacijos. Šv. Kazimiero progimnazijos moksleiviai yra stadione, vyksta evakuacija pagal protokolą. Laukiam policijos atvykstant“, – pirmadienį apie 10.31 val. portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytoja.
Tiesa, Kauno policija tokių skaičių kol kas nefiksavo, tačiau pranešimų būta.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Gintarė Žilinskytė, nuo 09.11 val. Kauno policija sulaukė 11 pranešimų apie ugdymo įstaigose gautus elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti.
Anot jos, dėl šių įvykių bus pradėtas aplinkybių patikslinimas.
Masinių grasinimų mokyklos buvo sulaukusios ir anksčiau
Šių metų pradžioje masinių grasinimų Lietuvos mokyklos sulaukė „Telegram“ kanale.
Tąkart policija gavo kelias dešimtis pranešimų apie grasinimus mokykloms. Šie grasinimai nebuvo įgyvendinti, tačiau sukėlė nerimo tiek mokinių, tiek jų tėvų tarpe.
Tuomet Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Telegram“ kanale paskelbtų grasinimų Lietuvos mokykloms.
grasinimaiMokyklosPolicija
Rodyti daugiau žymių