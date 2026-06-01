Per dvi dienas Marijampolės kalėjime aptikti du paketai su telefonais

Gegužės 31 d., tikrinant apsaugos perimetrą tarp postų, rastas lipnia juosta apvyniotas paketas. Jį išardžius rasti 2 mobiliojo ryšio telefonai.
Birželio 1 d. vidiniame perimetre tarp postų pareigūnai aptiko dar vieną lipnia juosta apvyniotą paketą. Išardžius jį rasti 6 mobiliojo ryšio telefonai ir 3 SIM kortelės.
Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nuolat vykdo teritorijų ir perimetrų kontrolę, siekdami užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į įkalinimo įstaigas.
