Per dvi dienas Marijampolės kalėjime aptikti du paketai su telefonais

2026 m. birželio 1 d. 09:45
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Per dvi dienas Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjimo pareigūnai perimetre aptiko du paketus su draudžiamais daiktais.
Gegužės 31 d., tikrinant apsaugos perimetrą tarp postų, rastas lipnia juosta apvyniotas paketas. Jį išardžius rasti 2 mobiliojo ryšio telefonai.
Birželio 1 d. vidiniame perimetre tarp postų pareigūnai aptiko dar vieną lipnia juosta apvyniotą paketą. Išardžius jį rasti 6 mobiliojo ryšio telefonai ir 3 SIM kortelės.
Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nuolat vykdo teritorijų ir perimetrų kontrolę, siekdami užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į įkalinimo įstaigas.
