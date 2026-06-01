Per gaudynes Lenkijoje avariją patyrė iš Lietuvos neteisėtai prasmukusių migrantų automobilis Iš viso per savaitgalį sučiupti 38 iš Lietuvos atvykę migrantai

2026 m. birželio 1 d. 16:44
Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad per tris savaitgalio dienas (gegužės 29-31 d.) buvo sulaikyti 38 žmonės, iš Lietuvos neteisėtai patekę į Lenkiją. Taip pat sulaikyti penki kurjeriai. Vienas sulaikymas baigėsi gaudynėmis ir migrantų automobilio avarija.
Penktadienį Lenkijos pasieniečiai sulaikė 15 migrantų (8 Afganistano, 3 Pakistano ir 4 Somalio piliečius), neteisėtai kirtusių Lietuvis ir Lenkijos sieną bei vieną kurjerį (Ukrainos pilietį).
Šeštadienį greta Lietuvos sienos dirbę pasieniečiai bandė patikrinimui sustabdyti automobilį „Opel“, tačiau vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir padidinęs greitį nuvažiavo tolyn. 
Pasieniečių patrulis bėglį pradėjo persekioti. Per gaudynes „Opel“ vairuotojas prarado automobilio kontrolę, dėl to mašina nuskriejo nuo kelio.

Privažiavę pareigūnai suteikė pirmąją pagalbą automobilio vairuotojui ir keleiviams. Paaiškėjo, kad rimtų sužalojimų išvengta. Tačiau į įvykio vietą buvo iškviestos visos gelbėjimo tarnybos ir policijos pareigūnai.
Nuo pareigūnų sprukusiu automobiliu važiavo Azerbaidžano pilietis ir septyni Pakistano piliečiai.
Šeštadienį Lietuvos pasienyje iš viso buvo sulaikyta 10 žmonių (7 Pakistano piliečiai, 1 Alžyro pilietis, 2 Burundžio piliečiai) ir vienas kurjeris (Azerbaidžano pilietis). 
Sekmadienį Seinų pasienio tarnybos pareigūnai sulaikė tris kurjerius (du Ukrainos piliečius, vieną Armėnijos pilietį) ir 13 užsieniečių (9 Afganistano piliečius, 4 Sudano piliečius).
Kurjeriams dabar gresia iki 8 metų laisvės atėmimo bausmės.
Sulaikyti migrantai pagal readmisijos susitarimą perduoti Lietuvos pareigūnams.
