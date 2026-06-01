Per slaptą operaciją sulaikyta su kaliniais susibičiuliavusi Marijampolės kalėjimo pareigūnė – rasta narkotikų ir šovinių

Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, atlikę viešo bei neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, šių metų gegužės 29 dieną, apie 6 val. 30 min., sulaikė Marijampolės kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesniąją specialistę, kuri į kalėjimą ketino įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus.
Asmens kratos metu, pas pareigūnę buvo rastas paketas su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, įvairių rūšių receptinių vaistų bei graminės svarstyklės.
Pareigūnai atlikę kratas sulaikytos pareigūnės namuose rado dar vieną paketą su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, kuris, kaip įtariama, turėjo būti įneštas į įkalinimo įstaigą, du mobilaus ryšio telefonus, kurie taip pat, kaip įtariama, turėjo būti įnešti į įkalinimo įstaigą taip pat 6 vienetus skirtingo kalibro šovinių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų daiktų.
