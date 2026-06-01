Per slaptą operaciją sulaikyta su kaliniais susibičiuliavusi Marijampolės kalėjimo pareigūnė – rasta narkotikų ir šovinių

2026 m. birželio 1 d. 19:49
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja, kad kriminalinės žvalgybos pareigūnai sulaikė, kaip įtariama, kaliniams narkotikų parūpinusią Marijampolės kalėjimo pareigūnę. Per kratą jos namuose rasta neteisėtai laikomų šovinių. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, atlikę viešo bei neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, šių metų gegužės 29 dieną, apie 6 val. 30 min., sulaikė Marijampolės kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesniąją specialistę, kuri į kalėjimą ketino įnešti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus.
Asmens kratos metu, pas pareigūnę buvo rastas paketas su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, įvairių rūšių receptinių vaistų bei graminės svarstyklės.
Per operaciją Šalčininkuose suėmus net 10 policininkų – ir aštri kritika valdžiai: „Kaip su asmenine atsakomybe?"

R. Liubajevas: per metus įtarimų dėl korupcijos sulaukia 5 pasieniečiai, 47 praneša apie kontrabandininkų bandymus verbuoti

Didžiulis smūgis kontrabandininkams Vilniaus r.: tarp sulaikytųjų – pareigūnas ir 3 baltarusiai

Pareigūnai atlikę kratas sulaikytos pareigūnės namuose rado dar vieną paketą su galimai narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, kuris, kaip įtariama, turėjo būti įneštas į įkalinimo įstaigą, du mobilaus ryšio telefonus, kurie taip pat, kaip įtariama, turėjo būti įnešti į įkalinimo įstaigą taip pat 6 vienetus skirtingo kalibro šovinių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų daiktų.
