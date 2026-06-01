Lietuvos dienaKriminalai

Pirmadienį gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose

2026 m. birželio 1 d. 18:34
Marta Kraujelytė
Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis teigia, kad nuo pirmadienio ryto iš viso gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Anot jo, jokių pavojingų daiktų nė vienoje iš jų nebuvo rasta, ugdymo procesas nebuvo stabdomas.
„Iš viso nuo maždaug 10 (valandos – ELTA) ryto, kai prasidėjo tie grasinantys laiškai, iki šios minutės esame gavę 233 pranešimus apie galimus sprogmenis tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek keliuose universitetuose – iš esmės tai yra ugdymo įstaigos“, – pirmadienį „Žinių radijui“ sakė R. Matonis.
„Tačiau kažkokių įtartinų, pavojingų daiktų nei vienoje įstaigoje nerasta, ugdymo procesai, bent jau mūsų žiniomis, nebuvo stabdomi. Mokymo procesas ir egzaminai, kurie šiandien vyko, taip pat galėjo visur vykti“, – pridūrė jis.
Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Policijos departamento atstovo teigimu, dėl pasikartojančių atvejų ugdymo įstaigos yra supažindintos su analogiškų situacijų tvarka ir rekomendacijomis.

Kaip jau skelbta, pirmadienio rytą šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais.
Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys buvo raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
R. Matonio teigimu, visi laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Pasak jo, pirmadienį gautų pranešimų tekstas labai panašus į ankstesniais metais gautų grasinimų turinį.
„Laiškai rusų kalba, turinys visur vienodas, tas pats. (…) Turinys – pranešimas, kad (…) pastate yra sprogmuo, kuris bus aktyvuotas už 70 minučių ir turite valandą laiko palikti pastatą“, – kalbėjo Policijos departamento atstovas.
„Labai panašus. Gal nėra žodis žodin toks pats, bet labai panašus“, – sakė R. Matonis, paklaustas, ar turinys identiškas ankstesniais metais platintų pranešimų turiniui.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbė, jog pirmadienį prasidėjus brandos egzaminų sesijai, yra pasiruošta įvairioms situacijoms.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis, jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laikys pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
