Prieš teismą Šiauliuose stojo namą su trimis žmonėmis sudeginti bandęs Radviliškio r. gyventojas

Nusikaltimas padarytas š. m. sausio 7 d. Šeduvos mieste, Radviliškio rajone. B. K. kaltinamas tuo, kad jis lemtingąją naktį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žinodamas, kad namuose yra jo sugyventinė, jos dukra bei jos draugas, susipykęs su sugyventine, išeidamas iš namo skląsčiu, esančiu išorinėje lauko durų pusėje, tyčia užsklendė namo duris, taip užblokuodamas namo viduje buvusiems žmonėms išėjimą iš namo, tyčia užpylęs benzino ant pastato virtuvės lango išorinės pusės, jį padegė.
Tačiau jaunas vyras savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių, kadangi nukentėjusieji pajuto dūmus, per langą pasišalino iš degančio namo, likvidavo gaisro židinį ir taip išsigelbėjo.
Byla pradėta nagrinėti iš esmės, parodymus teismui davė nukentėjusioji ir jos duktė. Teismui moteris pasakojo, kad lemtingąją naktį ji dar nemiegojusi, pajutusi benzino kvapą, pamatė, kad virtuvės langas apimtas liepsnos. Visi trys mėgino ištrūkti pro laukujes duris, tačiau šios neatsidarė.
Pro kitą langą ištrūkę jie gaisrą užgesino.
Kaltinamasis teigė, kad kaltę pripažįsta tik iš dalies ir parodymus teismui duos, kai bus apklausti nukentėjusieji, liudytojai.
Artimiausiame teisiamajame posėdyje teismas numato apklausti trečią nukentėjusįjį, pradėti ir liudytojų apklausą.
