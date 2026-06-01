Ukmergės rajone du jauni vyrai sumušė nepilnametį, Šiauliuose – nepilnametis aptalžė suaugusįjį

Šeštadienį 22 val. 30 min. Ukmergės rajone, viešoje vietoje, du vyrai (gim. 2000 m. ir 2003 m.) panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2010 m.), kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Tą pačią dieną 21.30 val. Šiauliuose, Meškerių gatvėje, viešoje vietoje, nepilnametis, gim. 2009 m., smurtavo prieš vaikiną, gim. 2007 m. Nukentėjusysis po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo.
