Antradienio rytą – dar viena banga grasinimų Lietuvos įstaigoms

Apie tai pranešė policijos departamentas.
Rusų kalba siųstuose el. laiškuose grasinama, kad pastatai užminuoti, sprogimai įvyks po 2 val.
Iki vidurdienio policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome.
Policija atsakė, kaip reaguoti į išpuolius prieš mokyklas: laiškai siunčiami darbo dieną ne šiaip sau
Už įstaigos saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojame apžiūrėti įstaigos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Daugiau patarimų, kaip elgtis, gavus pranešimą apie galimą sprogmenį, pateikta Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje: https://lt72.lt/kaip-elgtis-gavus-pranesima-apie-sprogmeni/
Jei kyla bet kokių klausimų, policija ragina konsultuotis policijos informacijos telefonu +370 700 60 000.
Grasinimai pasipylė jau pirmadienį
Pirmadienį prasidėjus egzaminų sesijai šalies mokyklas užplūdo grasinantys elektroniniai laiškai.
Jie pasiekė nemžai ugdymo ir mokymo įstaigų.
Pirmadienį policija gavo net 233 pranešimus apie galimus sprogmenis tiek mokyklose, tiek darželiuose, tiek keliuose universitetuose.
Policija už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomendavo apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Policija taip pat paprašė mokyklų administracijų tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą, o gyventojų išlikti budriems.
