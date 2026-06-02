Liudininkai galvojo, kad sunkvežimio vairuotojas girtas, medikai nustatė, kad žmogui sutriko sveikata

Pirmasis pranešimas apie galimai girtą sunkvežimio vairuotoją Vilniaus policijoje birželio 2 d. gautas apie 12 val. 56 min. Paskambinęs liudininkas pranešė, kad sulaikė girtą vyrą, vairavusį sunkvežimį.
Pasak šio pranešimo, Riovonių g. ties tuneliu vingiavęs sunkvežimis trankėsi į kelio bortelius. O kai galiausiai sunkvežimis sustojo ir liudininkas pribėgęs atidarė kabinos duris, vairuotojas miegojo.
Netrukus, apie 13 val. 01 min., gautas dar vienas pranešimas, kad sulaikytas girtas sunkvežimio vairuotojas. Kitas liudininkas informavo, kad sunkvežimis kliudė statybinių atliekų krūvą.
Aiškintis įvykio aplinkybių į nurodytą vietą nuskubėjo policijos patruliai ir greitosios pagalbos medikai.
Atvykę medikai nustatė, kad sunkvežimio vairuotojas yra blaivus, tačiau jam staiga rimtai sutriko sveikata.
Kadangi sunkvežimis nieko neapgadino, policija tyrimo dėl įvykio nepradėjo.
