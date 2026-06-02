Marijampolės kalėjime bandyta permesti draudžiamus daiktus

2026 m. birželio 2 d. 17:12
Birželio 2 d. Marijampolės kalėjime buvo perimtas paketas su draudžiamais daiktais.
Kalėjimo budėtojas informavo, kad išleidžiant automobilį iš kalėjimo teritorijos per kontrolės vartus, tarp apsaugos postų buvo pastebėtas juodos spalvos paketas. Patikrinus jo turinį, rasti keturi mobiliojo ryšio telefonai.
Dėl įvykio surinkta informacija ir atliekamas aplinkybių tikslinimas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad draudžiamų daiktų patekimas į laisvės atėmimo vietas kelia grėsmę įstaigų saugumui, todėl nuolat vykdomos prevencinės ir kontrolės priemonės, skirtos tokių pažeidimų užkardymui.
