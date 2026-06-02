Lietuvos dienaKriminalai

Marijampolės savivaldybėje girtas vairuotojas du kartus kliudė kitą automobilį ir paspruko

2026 m. birželio 2 d. 08:42
Marijampolės savivaldybėje pirmadienį neblaivus vairuotojas du kartus kliudė kitą automobilį ir pasišalino iš įvykio vietos, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.59 val. Marijampolės savivaldybėje, Liepynų kaime, automobilis BMW kliudė automobilį „Opel Vivaro“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1969 m.), ir iš įvykio vietos pasišalino.
Vėliau Marijampolėje, Vasaros gatvėje, minėtas BMW automobilis kliudė automobilį „Toyota RAV4“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1964 m.), iš įvykio vietos pasišalino, o vėliau nuvažiavo nuo kelio.
Nustatyta, kad automobilį BMW vairavo neblaivus vyras (gim. 1972 m.), kuriam nustatytas 2,29 prom. girtumas.
Susiję straipsniai
Rokiškio rajone sustabdyto mopedo vairuotojas įpūtė 3,36 prom.

Rokiškio rajone sustabdyto mopedo vairuotojas įpūtė 3,36 prom.

Girti vairuotojai kėlė sumaištį Vilniaus apskrityje – į areštinę buvo patupdyti septyni kelių gaideliai

Girti vairuotojai kėlė sumaištį Vilniaus apskrityje – į areštinę buvo patupdyti septyni kelių gaideliai

Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys

Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys

Automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Marijampolės savivaldybėavarijagirtumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.