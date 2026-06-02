Marijampolės savivaldybėje girtas vairuotojas du kartus kliudė kitą automobilį ir paspruko

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.59 val. Marijampolės savivaldybėje, Liepynų kaime, automobilis BMW kliudė automobilį „Opel Vivaro“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1969 m.), ir iš įvykio vietos pasišalino.
Vėliau Marijampolėje, Vasaros gatvėje, minėtas BMW automobilis kliudė automobilį „Toyota RAV4“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1964 m.), iš įvykio vietos pasišalino, o vėliau nuvažiavo nuo kelio.
Nustatyta, kad automobilį BMW vairavo neblaivus vyras (gim. 1972 m.), kuriam nustatytas 2,29 prom. girtumas.
Automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Marijampolės savivaldybė avarijagirtumas
