Medininkuose muitininkai sulaikė du automobilius – įtariamas sankcijų Rusijai apėjimas

Pirmasis atvejis – lengvasis automobilis „Audi Q7“, atvykęs iš Baltarusijos. Patikrinimo metu kilo įtarimų, kad transporto priemonė į Baltarusiją galėjo būti įvežta apeinant galiojančias sankcijas, o vėliau – neteisėtai grąžinta į Europos Sąjungą.
Vairuotojas nepateikė dokumentų, pagrindžiančių automobilio kilmę ir eksportą.
Antrasis atvejis – „Volkswagen Kombi“. Nustatyta, kad prieš atvykstant į kontrolės punktą automobilis pakeitė valstybinius numerius, o patikrinus paaiškėjo, kad transporto priemonė vienu metu registruota tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje. Įtariama, kad ji buvo neteisėtai eksportuota į Rusiją pažeidžiant sankcijas. Automobilis sulaikytas.
Kodėl tokie atvejai laikomi pažeidimu? ES sankcijos aiškiai riboja transporto priemonių eksportą ir judėjimą: draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, perduoti ar eksportuoti transporto priemones Rusijai arba naudojimui Rusijoje.
Draudžiama bandyti apeiti sankcijas – pavyzdžiui, vežti automobilius per tarpinę šalį, keisti registraciją ar slėpti tikrąją paskirtį.
Leidžiamos tik labai ribotos išimtys, kai transporto priemonė naudojama tik asmeniniams tikslams ir nėra skirta parduoti ar perduoti. Kitaip tariant, automobilio perregistravimas, valstybinių numerių keitimas ar išvežimas siekiant jį palikti Rusijoje ar Baltarusijoje gali būti vertinamas kaip sankcijų apėjimas.
Muitinė primena: už tarptautinių sankcijų pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė, o transporto priemonės gali būti sulaikomos ar konfiskuojamos.
