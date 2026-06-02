Pilietišką panevėžietį peiliu subadęs paauglys stos prieš teismą

Pilietiškas panevėžietis buvo subadytas peiliu, kai bandė sulaikyti gatvėje automobilių padangas badžiusį paauglį ir du jo draugus.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo pesekiojimo skyriaus prokurorė Sandra Povilonienė, o tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Jaunas panevėžietis sunkius sužalojimus patyrė pernai, gruodžio 8-osios vakarą.
Panevėžyje, netoli namų sutikta praeivė jam pasakė mačiusi, kaip trys paaugliai eina ir bado prie daugiabučių paliktų automobilių padangas.
Pilietiškas vyras nusivijo ir sulaikė du mažamečius. Netrukus iš tamsos pasirodė nepilnametis jų draugas.
Tyrimo duomenimis, panevėžiečiui bandant jį sulaikyti, pastarasis šešis kartus dūrė peiliu jam į galvą, kaklą, krūtinę, nugarą, o tada su abiem bičiuliais pabėgo.
Tą patį vakarą policijos pareigūnai nustatė įtariamąjį ir jį sulaikė. Jaunuolis slėpėsi vieno iš kartu tą vakarą buvusių paauglių namuose.
Subadytas vyras greitosios pagalbos medikų buvo skubiai išgabentas į ligoninę, vėliau kelis mėnesius gydėsi. Ekspertai nustatė, kad jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.
Kaip nepilnamečio atsakomybę lengvinanti aplinkybė laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi, tačiau atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Dėl sunkiai sutrikdytos asmens, vykdžiusio pilietinę pareigą, sveikatos Baudžiamasis kodeksas (BK) numato laisvės atėmimą nuo 2 iki 8 metų. Nepilnamečiui asmeniui gresia per pusę mažesnės bausmės.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Dėl subadytų keliolikos automobilių padangų buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Nustačius, kad įtariamieji dar nėra sulaukę 16-metų, jų teisti dėl viešosios tvarkos pažeidimo (pagal BK 284 str.) nėra galimybės.
Nukentėjusiesiems buvo pasiūlyta dėl žalos atlyginimo teikti civilinius ieškinius arba reikalauti, kad nepilnamečių tėvai geranoriškai atlygintų gyventojų patirtus nuostolius.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.