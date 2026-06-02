Prokuratūra: buvęs policininkas šlapinosi ant uniformos, išniekino herbą, jis turi būti nuteistas

Vilniaus apygardos teisme paskelbta, kad prokuratūra byloje pateikė apeliacinį skundą, kuriuo siekia panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo šių metų kovą R. Ščerbinino atžvilgiu priimtą išteisinamąjį nuosprendį.
Prokuroras R. Matevičius, kalbėdamas teisme, pažymėjo manantis, kad buvęs policijos pareigūnas turėtų būti pripažintas kaltu dėl valstybės simbolių išniekinimo ir jam turėtų būti skirta 4,2 tūkst. eurų bauda.
R. Ščerbininas kaltintas dėl to, kad jis esą apšlapino tarnybinę uniformą, tai nufilmavo ir vaizdo įrašą patalpino internete. R. Matevičius teisme priminė, kad buvęs pareigūnas keitė savo versijas dėl įvykio.
„R. Ščerbinino pirmoji versija buvo tokia, kad jis sutiko kolegą, kuris esą apšlapino herbą. (...) Vėliau atsirado versija apie performansą. (...) Bet įvertinus bylos medžiagą, akivaizdžiai matyti, kad R. Ščerbininas apšlapino uniformą, tai matyti ir vaizdo įraše“, – aiškino prokuroras.
Pasak R. Matevičiaus, iš vaizdo įrašo akivaizdu ir tai, kad R. Ščerbininas šlapinosi konkrečiai ant Vyčio antsiuvo, esančio ant uniformos.
„Policijos uniforma buvo padėta ir akivaizdžiai matomas šlapinimasis ant herbo“, – sakė prokuroras.
R. Matevičius teigė, jog R. Ščerbinino versija, kad jis ant uniformos pylė skystį su vitaminu C, neįtikina. Prokuroras atkreipė dėmesį į tai, jog bylos medžiagoje fiksuota, kad R. Ščerbininas, susirašinėdamas su tuometiniu kolega ir kalbėdamas apie uniformą, pavartojo žodį „apmyžau“.
„Šiuo atveju jis (R. Ščerbininas – ELTA) pats savo kalboje, savo susirašinėjimuose sako, kad jis pats apšlapino. Tai nebuvo vitaminas C. (...) Buvo padarytas kriminalinis nusikaltimas, buvo išsityčiota iš valstybės herbo – Vyčio“, – dėstė R. Matevičius.
Buvęs pareigūnas: tai buvo nukreipta į policijos imunitetą
Išteisintojo R. Ščerbinino advokatas Raimundas Lideika teisme teigė nesutinkantis su jo ginamojo nuteisimo siekiančios prokuratūros pozicija.
„Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas“, – sakė R. Lideika.
Jis pabrėžė, kad R. Ščerbininas, savo tuometiniam kolegai pasakęs apie neva apšlapintą uniformą, jį neva tik provokavo.
„R. Ščerbininas, kai davė parodymus, paaiškino, kad jis kolegą provokavo“, – dėstė R. Lideika.
Advokatas nurodė, kad nei R. Ščerbinino susirašinėjimuose, nei pokalbiuose neminimas Lietuvos herbas, tad, anot R. Lideikos, nėra pagrindo kalbėti ir apie tyčinį valstybės simbolio išniekinimą.
„Pokalbių, susirašinėjimų kontekste neminimas herbas, kalbama tik apie uniformą“, – sakė advokatas.
R. Lideika tvirtino, kad tai, ar vaizdo įraše matoma čiurkšlė yra šlapimas, ar skystis su vitaminu C, neturi reikšmės. Kaip kartojo advokatas, svarbiausia, jog R. Ščerbininas nesiekė išniekinti Lietuvos herbo.
Į teismą atvykęs pats R. Ščerbininas tvirtino, kad jo patalpintame vaizdo įraše fiksuotas performansas, kuris buvo nukreiptas prieš Policijos Imuniteto tarnybą. Ši tarnyba, buvusio pareigūno manymu, be pagrindo siekė jo pašalinimo iš darbo.
„Tiesioginės tyčios neturėjau, viskas buvo nukreipta prieš policiją, prieš policijos imunitetą. (...) Imunitetas man sugadino gyvenimą ir visas šis performansas buvo nukreiptas prieš jį“, – teigė R. Ščerbininas.
Vilniaus apygardos teismas sprendimą byloje planuoja skelbti liepos 2 d.
Pirmos instancijos teismas buvusį pareigūną išteisino
Kaip skelbta, Vilniaus regiono apylinkės teismas kovą išteisino valstybės simbolių išniekinimu kaltintą buvusį policijos pareigūną R. Ščerbininą.
R. Ščerbininas kaltintas tuo, kad jis apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą ir vaizdo įrašą su užfiksuotu veiksmu patalpino internete.
R. Ščerbininas teisminio bylos nagrinėjimo metu teigė, kad jis nesišlapino ant uniformos, bet darė performansą, pildamas vandenį su vitaminu C, ir savo veiksmais siekė ne išniekinti Lietuvos valstybės herbą, bet išreikšti kritiką policijos darbui.
Teismas, atmesdamas R. Ščerbinino argumentus dėl performanso atlikimo, kartu visgi konstatavo, kad savo veiksmais vyras nesiekė išniekinti Lietuvos valstybės herbo, todėl jo veiksmuose nėra tiesioginės tyčios, kurią privaloma nustatyti, siekiant žmogų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Teismas sutiko, kad R. Ščerbinino veiksmai yra neetiški ir prieštaraujantys visuomenėje nusistovėjusioms elgesio taisyklėms, tačiau pažymėjo, kad ne visi tokio pobūdžio veiksmai gali užtraukti pačią griežčiausią – baudžiamąją atsakomybę.
