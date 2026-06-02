Šalčininkų rajone pasieniečiai aptiko nukritusį kontrabandininkų droną su cigaretėmis

Vėlų sekmadienio vakarą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Tausiūnų k. (Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen.) ribose, pasienio sargyba išgirdo garsą, būdingą bepilotei skraidyklei. Pasieniečiai panaudojo bepiločių orlaivių užkardymo priemonę.
Pasitelkus vaizdo stebėjimo sistemą buvo pastebėta, kaip bepilotė skraidyklė skrido iš Lietuvos gilumos valstybės sienos link ir netrukus dingo iš stebėjimo zonos.
Pirmadienį, šviesiu paros metu, pakartotinai apžiūrėdami vietoves, Joniškio k. (Šalčininkų r., Eišiškių sen.) ribose, VSAT pareigūnai aptiko nukritusią sulūžusią bepilotę skraidyklę bei vieną ryšulį, apvyniotą skaidria polietilenine plėvele.
Apžiūrėjus krovinį paaiškėjo, kad jame buvo 500 pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“, pažymėtų Baltarusijos akcizo ženklais.
Apžiūrint vietovę daugiau su šiuo įvykiu susijusių daiktų ar asmenų nerasta.
Rastos cigaretės ir sulūžusi bepilotė skraidyklė laikinam saugojimui pristatytos į Purvėnų pasienio užkardą. Sulaikytų rūkalų vertė Lietuvoje, įskaitant visus privalomus sumokėti mokesčius, siekia 2 755 eurus.
Dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo pradėta administracinė teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnio 7 dalį. Už tokį pažeidimą gresia bauda nuo 5 200 iki 6 000 eurų.
Per penkis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 21 kontrabandininkų droną.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
