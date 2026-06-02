Šventė vilkaviškiečių šeimoje virto tragedija: peiliu – mirtini smūgiai vyresniajam broliui

2026 m. birželio 2 d. 20:19
Kauno apygardos teismą pasiekė baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai brolio nužudymu pareikšti 36 metų vilkaviškiečiui Robertui Žilioniui.
Paskutinio posėdžio metu buvo sprendžiamas R. Žilionio suėmimo pratęsimo klausimas.
Portalo Lrytas žiniomis, suėmimas pratęstas dar vienam ilgiausiai leistinam terminui, 3 mėnesiams.
Nusikaltimas buvo įvykdytas naujametę naktį – kartu 2026-ųjų sutiktuves Vilkaviškyje šventę broliai smarkiai susikivirčijo, ir ginčas peraugo į gyvybę nusinešusį kraupų išpuolį.

Konfliktas tarp judviejų įsiplieskė apie 4 valandą nakties bute Aušros gatvėje, kuriame buvo švenčiamas Naujųjų metų sutikimas.
Prokuratūros tvirtinimu, R. Žilionis savo šeimos nariui smogė mažiausiai 4 kartus peiliu į krūtinę, ranką ir koją.
Į nusikaltimo vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai – pastarieji konstatavo 40 metų vyro mirtį.
Policijos pareigūnai R. Žilionį išsivežė į areštinę. Po žmogžudystės jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,19 prom.).
Šiuo metu jis tebėra suimtas – ši griežčiausiai kardomoji priemonė tikriausiai bus taikoma iki pat nuosprendžio paskelbimo.
Ikiteisminio tyrimo metu R. Žilionis savo kaltę pripažino, tačiau kokios pozicijos laikysis teisme, dar neaišku.
Pirmas posėdis, kurio metu byla turėtų būti pradėta nagrinėti iš esmės, įvyks birželio 15 dieną.
Kaltinamajam žudikui gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
