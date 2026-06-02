Telefoninių sukčių bendrininkui – beveik ketverių metų laisvės atėmimo bausmė

Baudžiamosios bylos duomenimis, vyras dalyvavo dešimtyje nusikalstamų veikų. Sukčiai aukoms telefonu melagingai aiškindavo apie tariamai namuose laikomus padirbtus pinigus ir įkalbėdavo perduoti santaupas atvykusiam tariamam pareigūnui. Nustatyta, kad kaltinamasis su bendrininkais apgaule įgijo 18 860 eurų, o dar mažiausiai 1 200 eurų siekė išvilioti, tačiau nusikalstamos veikos nebuvo baigtos.
Nukentėjusieji neteko įvairių sumų – nuo 250 iki 8 000 eurų.
Teismas G. N. pripažino kaltu dėl 10 sukčiavimo epizodų, taip pat dėl neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone ir jos panaudojimo, neteisėto elektroninių duomenų panaudojimo bei valstybės tarnautojo vardo pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje. Už padarytus nusikaltimus jam skirta galutinė 3 metų 10 mėnesių ir 10 dienų laisvės atėmimo bausmė.
Susiję straipsniai
Recidyvistu pripažintam nuteistajam teismas skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą ir valstybės naudai konfiskavo 4 400 eurų. Jis taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius patirtai turtinei žalai atlyginti – iš viso 11 450 eurų.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
nuosprendissukčiussukčiavimas
Rodyti daugiau žymių