Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus policija ieško Ukrainos vėliavą išniekinusių niekadėjų – prašo visuomenės pagalbos

2026 m. birželio 2 d. 09:08
Vilniaus AVPK
Vilniaus policija kreipėsi į visuomenę, prašydama padėti surasti Ukrainos vėliavą išniekinusius niekadėjus.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 128 str. ir 284 str.
Šių metų gegužės 10 d. apie 5 val. 30 min. Vilniuje, Pylimo g., nenustatyti asmenys išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. Nr. +370 700 56709, el. p. angelina.kopac@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
VilniusPolicijapaieška
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.