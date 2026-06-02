Vilniaus policija ieško Ukrainos vėliavą išniekinusių niekadėjų – prašo visuomenės pagalbos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 128 str. ir 284 str.
Šių metų gegužės 10 d. apie 5 val. 30 min. Vilniuje, Pylimo g., nenustatyti asmenys išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. Nr. +370 700 56709, el. p. angelina.kopac@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.